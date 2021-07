Elektro forma nova turma da Escola de Eletricistas em Andradina

Mais de 30 alunos da Escola Eletricistas da Elektro de Andradina participaram da cerimônia de conclusão do curso, na última sexta-feira (23). A formatura ocorreu na Câmara Municipal de Andradina, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, com participação de representantes da Elektro, ETEC/ FAT, Prefeitura e da Câmara Municipal.

Ao todo, 37 alunos receberam o diploma de conclusão do curso de capacitação com carga horária de 742 horas. As aulas foram ministradas em conjunto com a ETEC / FAT, no NIAP – Núcleo de Iniciação e Aperfeiçoamento Profissional, em parceria também com a Prefeitura de Andradina.

Durante o período de aulas, os alunos receberam formação em eletricidade básica e instalações residenciais para o exercício de atividades de eletricista multifunção, sendo preparados em Segurança no Sistema Elétrico de Potência e em Suas Proximidades – NR-10 Complementar Redes; para o Trabalho em Altura (NR-35) e Direção Defensiva.

Os alunos estão aptos para atuação em redes de distribuição de energia elétrica e irão compor o “Banco de Talentos” da Elektro para possíveis oportunidades de trabalho na empresa.

Sobre a Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).

