Dupla de Mirandópolis é presa na Rondon acusada de tráfico

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira(01), uma dupla moradora na cidade de Mirandópolis formado pelos desempregados Tiago de Mello Righetto, de 33 anos, e Deyved Kayke Francisco, 18, acusados de tráfico de entorpecentes ao serem flagrados em um taxi na rodovia Marechal Rondon com 59 gramas de crack. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

As prisões dos dois moradores de Mirandópolis aconteceram durante patrulhamento de Força Tática, quando a equipe recebeu informações das equipes de policiamento de Mirandópolis dando conta de que dois indivíduos já conhecidos na prática de tráfico de drogas estariam indo até a cidade de Três Lagoas/MS buscar entorpecentes.

Os dois denunciados foram abordados em um veiculo GM Prisma, na cor prata, que atua como taxi, já na saída do município de Mirandópolis, trazendo consigo a quantia de R$ 2.000,00, mas não tinha nada de ilícito. Foi percebido pela equipe policial que o veículo teria tomado sentido Três Lagoas/MS.

Repassado a informação às equipes de Força Tática do município de Andradina, e os PMs ficaram de vigília na altura do KM 642 da rodovia Marechal Rondon, próximo das entras do jardim Brasil e bairro Timboré, quando foi visualizado o referido táxi Prisma com os dois indivíduos denunciados.

No momento em que os dois suspeitos visualizaram a equipe policial na rodovia, demonstraram demasiado nervosismo, olhando por diversas vezes para trás para verificar a ação da equipe. Foi então dado voz de parada para o taxista, que obedeceu prontamente e parado no acostamento.

Tiago e Deived foram abordados, e, durante a revista pessoal foram encontradas na meia dos dois, certa quantia de entorpecente. Com um deles foi encontrado a quantia de R$ 40,00, 03 porções de crack que pesaram 25 gramas. Com o outro a quantia de R$ 114,00 e uma pedra maior do mesmo tipo de droga, que pesou 34 gramas.

Questionados a respeito das drogas, responderam que pagaram a quantia de R$ 1.500,00 pela quantia localizada com ambos e que iriam leva-las para o município de Mirandópolis, porém, tentaram dizer que era para consumo pessoal. Vale salientar que se as quase 60 gramas de crack fossem fracionadas (quebradas), poderiam render até 300 pedras da droga.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão aos dois acusados, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia de Andradina, indiciados e permanecendo à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto, até que o juiz decidisse se eles respondem ao processo presos ou em liberdade.