Desossador é preso acusado de embriaguez ao volante e porte de entorpecente

ANDRADINA – Um desossador de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na noite do último domingo (04), acusado de embriagues ao volante e porte de entorpecente ao ser flagrado sob efeito de bebida alcoólica e com uma porção de cocaína no veículo que dirigia. Foi convidado a realizar o teste do bafômetro, acabou recusando, por isso foi dada voz de prisão ao indivíduo pela prática do crime previsto no Artigo 306 do CTB e Artigo 28 da Lei 11343/06 sendo ele, juntamente com o entorpecente, conduzido ao Plantão Permanente. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.100,00 a qual foi paga, e ele responderá ao processo em liberdade. A droga foi apreendida.

A detenção do desossador aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando policiais militares depararam com um veículo marca Fiat/Palio sendo que o condutor, ao visualizar a viatura militar, demonstrou certo nervosismo, sendo dada voz de parada, o que foi prontamente atendido.

Ao desembarcar do veículo, os PMs verificaram que o condutor apresentava notórios sinais de embriaguez, como dificuldade de andar, voz pastosa, odor etílico, sendo ele e o passageiro submetidos à busca pessoal e nada de ilícito encontrado.

Durante busca veicular, foi encontrado no assoalho do veículo, do lado do motorista, um invólucro plástico de cor laranja, contendo em seu interior cocaína que, após pesada, teve seu peso aferido em 1 grama.

Diante do ilícito localizado, foi dada voz de prisão ao indivíduo pela prática do crime previsto no Artigo 306 do CTB e Artigo 28 da Lei 11343/06 sendo ele, juntamente com o entorpecente, conduzido ao Plantão Permanente e apresentado ao delegado plantonista que, devido a recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, solicitou ao médico legista, Dr. Lucas Ponton, que realizasse o teste clínico, que atestou o estado de embriaguez do conduzido.

O delegado plantonista ratificou a voz de prisão dada, elaborando o BO/PC, arbitrando fiança no valor de R$ 1.100,00 a qual foi paga, sendo o autor ouvido e liberado.