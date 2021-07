Morador de Estrela D’Oeste é preso por furto em sítio de Mirandópolis

SUZANÁPOLIS – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (02), um autônomo, morador de Estrela D’Oeste/SP, acusado de furto, depois de flagrado com um caminhão Ford F-4000, carregado com 100 canos de irrigação, avaliados em R$ 300,00 reais cada. Encaminhado junto com os canos e o caminhão até a Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, foi indiciado e recolhido à cadeia da cidade. Os produtos furtados foram devolvidos ao proprietário. O veículo foi apreendido.

A prisão do acusado aconteceu próximo das 20h, quando os policiais militares de Suzanápolis, Sd PM Duque e Sd PM Bruno, tomaram conhecimento de que um indivíduo havia praticado furto de canos utilizados para irrigação em uma propriedade rural pelo município de Mirandópolis, bairro da 2ª Aliança e que o indivíduo teria utilizado um veículo caminhão F-4000 para transportar os referidos canos.

Diante da informação passada, os policiais intensificaram o patrulhamento nas estradas vicinais que ligam os dois municípios e, algum tempo depois, avistaram o citado veículo pela estrada vicinal Dirceu Ferreira, já no município de Suzanápolis/SP, que foi de imediato abordado.

Em busca pessoal no condutor, nada de ilícito foi localizado. Indagado sobre os canos existentes na carroceria do caminhão, informou que os havia retirado no sítio de seu tio, como ferro velho.

Acionado o COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, os atendentes entraram em contato com o proprietário dos canos, que declarou que haviam sido furtados aproximadamente 100 canos de irrigação de seu sítio, avaliados em R$ 300,00 reais cada.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto onde compareceu a vítima, que reconheceu, sem sombra de dúvidas, os canos de irrigação apreendidos como sendo os furtados em seu sítio.

Diante destas evidências, D. recebeu voz de prisão e foi apresentado ao delegado de plantão, que ratificou a voz de prisão e o autuou em flagrante pelo crime de Furto, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça.

Os canos de irrigação foram restituídos ao proprietário, que externou seu agradecimento aos militares, pela proativa ação.