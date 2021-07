“Juru” é preso pela “centésima” vez acusado de furto de TV em bar

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (30), o desocupado Luciano Zonato, o “Juru”, de 45 anos, residente no bairro Pereira Jordão, acusado de furto qualificado (mediante arrombamento), de um televisor de 43 polegadas, subtraído de um estabelecimento comercial (Bar do Temil), localizado no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul, com rua Floriano Peixoto, Vila Sanches. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A TV foi devolvida ao proprietário.

A prisão do acusado, que possui uma “centena” de passagens policiais, principalmente por furto, aconteceu próximo das 22hm, durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, com a equipe composta pelo 1° Sgt PM Fernandes, CB PM Gomes e Sd PM Leotério, quando o COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar acionou via rádio para uma ocorrência de averiguação de atitude suspeita, onde um indivíduo se encontrava pelo Bairro Pereira Jordão levando consigo uma televisão.

O denunciante ressaltava que acreditava ser produto de origem ilícita, uma vez que o indivíduo é conhecido nos meios policiais por ser contumaz na prática do delito de furto.

De imediato diversas equipes policiais de serviço direcionaram patrulhamento ao local indiciado no bairro Pereira Jordão e, pelo cruzamento das ruas João Miguel Amorim x Francisco Ruiz, visualizaram “Juru” caminhando na via em posse de uma televisão, razão pela qual foi abordado.

Em busca pessoal verificaram que a televisão se tratava de um aparelho da marca LG LCD, de cor branca, de 43 polegadas. Questionado a respeito da procedência da televisão, ‘Juru’ em um primeiro momento alegou desconhecer, informando que um amigo havia lhe solicitado que entregasse em uma residência localizada no Bairro Pereira Jordão, porém não soube indicar o endereço.

Após mais alguns minutos de conversação entre os policiais militares e o detido, acabou por confessar que havia furtado a televisão do “bar do Temil”, localizado na avenida Rio Grande do Sul x Rua Floriano Peixoto.

Diante da confissão, deslocaram até o local indicado e fizeram contato com o proprietário do estabelecimento comercial, que após ser cientificado da situação relatou não ter dado falta de nenhuma televisão existente no bar, porém ao entrar em sua residência, anexa ao estabelecimento, constatou que a janela da cozinha estava arrombada e que a televisão que ficava no rack da sala não estava no local.

Diante dessa situação o levaram até a viatura policial onde reconheceu de pronto a TV recuperada como sendo de sua propriedade.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito para “Juru” pela prática do crime capitulado no Artigo 155, §4º I do Código Penal – Furto Qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Autor, vítima e o aparelho de TV furtado foram encaminhados à Delegacia Seccional de Polícia de Andradina onde o delegado plantonista, após tomar ciência dos fatos, ratificou a voz de prisão ao autor pela prática do crime supramencionado encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto.

DEZENAS, OU UMA CENTENA DE OCORRÊNCIAS

“Juru” tem um longuíssimo histórico de prisões por envolvimento principalmente em furtos, cujos produtos vende por menos de 20% do valor para poder sustentar seu vício em drogas. Mais recentemente, no último dia 24 de junho, foi detido com uma serra Makita nas mãos, que os policiais sabiam ser produto de furto, porém, a vítima não foi localizada naquele dia.

Ele então foi indiciado por porte de droga, devido uma porção que havia sido trocado pela Makita e solto ao término da ocorrência, pois não havia o flagrante do furto. Já o acusado de trocar a droga pela Makita, de nome Victor, acabou sendo preso e indiciado por tráfico de droga, quando PMs localizaram um pé de maconha em sua casa, além de porções da mesma droga já prontas para o consumo.