Filho é preso acusado de ameaçar a mãe de morte pela quarta vez

Polícia Civil de Andradina prende filho, que é usuário de drogas, em flagrante por descumprir medida protetiva de urgência ao ameaçar a própria mãe de morte.

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher com apoio de policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes prendeu na tarde de quarta-feira (30), o serviços gerais Matheus da Silva Lima, o “Brisa”, de 25 anos, residente na rua D, Pedro I, bairro Antena, acusado de ameaçar a mãe dele de morte. Encaminhado para a DDM, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A prisão do acusado, que tem problemas de envolvimento com drogas, aconteceu depois que a dona de casa F. S. L., de 42 anos, foi até a DDM de Andradina pedindo socorro, pois seu filho, contra quem ela possui medida protetiva de urgência, havia comparecido à sua residência, localizada na rua Jesus Trujillo, jardim Alvorada, discutido com ela, a ofendido moralmente, xingando-a de diversos nomes, e lhe ameaçado de morte.

Imediatamente policiais civis da DDM, com apoio de Policiais Civis da DISE de Andradina iniciaram diligências com objetivo de localizar M. S. L., o qual foi localizado e abordado em frente a residência de sua mãe. Ele foi conduzido até a DDM onde foi submetido a revista minuciosa e em sua posse foram encontrados dois cigarros de maconha parcialmente consumidos e três pequenas pedras de crack.

Ao ser interrogado “Brisa” admitiu que estava ciente das medidas protetivas, assim como confessou ter xingado sua mãe. Porém, negou tê-la ameaçado de morte e disse que a droga encontrada com ele era destinada ao uso pessoal, já que é usuário.

A delegada da DDM determinou a prisão em flagrante de M. S. L., o “Brisa” por descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria e ameaça, assim como determinou a elaboração do termo circunstanciado em virtude da droga encontrada em sua posse e a apreensão da droga.

Vale salientar que M. S. L., já foi preso em flagrante por três vezes por ter praticado crimes contra sua genitora, sendo esta a quarta. Finalizado o registro da ocorrência “Brisa” foi encaminhado ao Plantão Policial, de onde foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde permanece à disposição da Justiça.

PRISÃO PREVENTIVA

Na tarde de quinta-feira (01), o juiz converteu sua prisão em flagrante em preventiva, e ele será transferido para o CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá, que deve acontecer na próxima terça-feira (06), permanecendo a disposição da justiça até que saia a data do seu julgamento.