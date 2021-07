Vigilante é preso em hotel acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – O vigilante R. P. A., de 32 anos, residente em um hotel localizado na rua Alexandre Salomão, centro, foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (29), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com uma porção de cocaína de 2 gramas, diversos petrechos utilizados para o refino da cocaína guardados em seu quarto. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática, por volta das 18h40, quando policiais militares de Andradina foram acionados por um popular que não quis se identificar por medo de represálias, noticiando que pelo Hotel São Sebastião, localizado na rua Alexandre Salomão, centro, um indivíduo hospedado no quarto 11 estaria promovendo o tráfico de droga. O vigilante estaria trabalhando temporariamente de recepcionista do hotel.

Os policiais foram então até o hotel citado e localizaram o referido quarto nº 11 e, após autorização do proprietário, vistoriaram o local, encontrando uma porção de cocaína de 2 gramas, diversos petrechos utilizados para o refino da cocaína como ácido bórico, éter, cafeína pura, recipientes como peneira, prato, colher e concha com resquícios de pó branco. Encontraram ainda uma agenda com anotações típicas às utilizadas por traficantes, com a contabilidade do tráfico, bem como uma máquina de cartão.

Indagado sobre os fatos, o indivíduo declarou que utilizava o local para converter crack em cocaína, pois era usuário.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por infringência do ART. 33 da Lei 11.343/06, conduzindo objetos e o indiciado ao plantão de Polícia Civil, onde o delegado Dr. Marcelo Zompero tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão em desfavor do detido, elaborando o registro da ocorrência, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.