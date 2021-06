Sepultado corpo de comerciante que cometeu suicídio no Santa Cecília

ANDRADINA – Foi sepultado na sexta-feira (25), no cemitério São Sebastião, o corpo do comerciante Carlos Eduardo Barbosa dos Santos, o “Edu”, de 41 anos, que cometeu suicídio no dia anterior (quinta-feira, 24), em sua residência anexa ao seu mercadinho localizado no cruzamento das ruas Santa Amália com Armando Salles, divisa dos bairros Santa Cecília e Bela Vista. Ele deixa duas filhas e estava separado da esposa. As Polícias Civil e Militar registraram a ocorrência no plantão policial.

O suicídio foi constatado por um namorado da filha do comerciante, que estranhou o sumiço dele na quinta-feira (24), e, depois de conversar com parentes dele no Paraguai, onde suas duas filhas também estavam, decidiu ir ver o que havia acontecido, indo até a casa dele e, depois de abrir a porta da frente, que estava só encostada, constatou que algo de muito errado havia acontecido.

O rapaz pediu ajuda para vizinhos, que entraram no quarto do comerciante e o encontraram desfalecido, acionando o Corpo de Bombeiros. Em breve avaliação, os bombeiros constataram que o corpo já apresentava rigidez cadavérica, mostrando que o suicídio ocorreu pelo menos 4 a 5 horas antes.

A Polícia militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia técnica. A princípio foi verificado que o comerciante usou plásticos para vedar a janela e a porta do quarto, além de ter acesso duas churrasqueiras.

A princípio trabalha-se com a hipótese de que ele ingeriu medicamentos para dormir e não veneno, como foi aventado. Depois de o efeito do remédio fazer com que ele adormecesse, acabou inalando a fumaça expelida pelas duas churrasqueiras e morreu asfixiado.

Depois do término dos trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML – Instituo Médico Legal onde passou por exames necroscópicos, que vão apontar as reais causas da morte. O sepultamento aconteceu depois da liberação do corpo.