Morador de Selvíria é capturado durante “Operação Narcos Brasil”

ILHA SOLTEIRA – Um operador florestal de 32 anos, morador na cidade de Selvíria/MS, foi capturada na tarde de sexta-feira (25), durante o desenvolvimento da “Operação Narcos Brasil”, desenvolvida próximo da ponte sobre a UHE de Ilha Solteira. Havia contra ele um Mandado de Prisão pelo crime de tentativa de feminicídio. Encaminhado ao plantão da Delegacia de Polícia, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Durante o desenvolvimento da “Operação Narcos Brasil”, foram envolvidas as seguintes modalidades de policiamento:

– 12 BAEP;

– Policiamento Rodoviário (TOR);

– Força Tática do 28 BPM/I;

– Polícia Rodovia Federal;

– Policiamento de área de Castilho e Ilha Solteira.

A captura do procurado aconteceu durante o desenvolvimento da “Operação Narcos Brasil”, no município de Ilha Solteira, na divisa entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, quando policiais militares abordaram um veículo Gol, de cor Branca, tendo como condutor o operador florestal “A. e a companheira dele como passageira, identificada apenas por “L.”.

Durante consulta ao sistema PRODESP – Processamento de Dados do Estado de São Paulo, nada constou em relação ao casal.

Porém, diante do grande nervosismo dos dois abordados, os PMs fizeram contato com a Delegacia de Polícia do município de Selviria/MS, de onde são originários, ocasião em que tomaram conhecimento da existência de um Mandado de Prisão em desfavor de “A.”, pelo crime de tentativa de feminicídio, expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, Comarca de Três Lagoas/MS, 1ª Vara Criminal.

Diante destas informações, os dois abordados foram conduzidos ao Plantão de Polícia Judiciária de Ilha Solteira onde o Delegado, Dr. Miguel Gomes da Rocha Neto, determinou elaboração de boletim de captura de procurado, ficando o indivíduo à disposição da justiça.