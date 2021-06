Casal de Ilha Solteira é preso durante “Operação Narco Brasil” na divisa SP/MS

CASTILHO – O casal formado pelo desempregado G. O. S., de 26 anos e a autônoma I. A. S., da mesma idade, residente no Passeio Olinda, em Ilha Solteira, foi preso na tarde de sexta-feira (25), durante a “Operação Narco Brasil”, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 13 tabletes de maconha (Canabis Sativa), com peso total de pouco mais de 10 Kg. Encaminhados para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, os dois foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga e o veículo que o casal estava foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão dos dois acusados aconteceu às 17h, durante o desencadeamento da Operação “NARCO BRASIL”, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, quando a autônoma condutora de um veículo Toyota Corolla, na cor preta, não obedeceu a ordem de parada obrigatória, empreendendo fuga em alta velocidade.

Após adentrar a Rodovia Marechal Rondon (SP-300), a condutora parou próximo a uma canaleta de escoamento de água pluvial, momento em que o companheiro que estava como passageiro no banco dianteiro direito, desceu e jogou fora um saco plástico na cor preto, adentrando novamente no veículo para tentar fuga, sendo cercado pelas viaturas da Operação.

O casal foi detido e revistado pela equipe do TOR – Tatico Ostensivo Rodoviário com subtenente PM Silazaki, cabo PM Valdenor e soldado PM Andreazzi, nada de ilícito sendo encontrado. Os policiais envolvidos na ocorrência foram então verificar o que havia no saco de cor preta jogado por eles, após tentativa de fuga. Descobriram que em seu interior haviam 13 tabletes de maconha que pesaram exatamente 10.095 kg.

Questionados a respeito da droga, o passageiro do veículo alegou que buscou a mesma na cidade de Três Lagoas/MS para entregar a outra pessoa em Ilha Solteira/SP; onde os dois detidos moram, e que por esse transporte receberia aproximadamente R$ 1.000,00.

Diante do material ilícito localizado e da confissão do desempregado, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial de Andradina/SP, onde foram autuados em flagrante por Tráfico de Entorpecentes, permanecendo à disposição da Justiça.

– Modalidades policiais envolvidas na operação:

12 BAEP;

Policiamento Rodoviário (TOR);

Força Tática do 28 BPM/I;

Polícia Rodoviária Federal;

Policiamento de Área do 28 BPM/I.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Como não esta havendo audiência de custódia devido a pandemia do coronavirus, a autônoma I. A. S., 26 anos, aguardou na carceragem do plantão policial decisão judicial se responderia ao processo presa ou em liberdade. O juiz decidiu que, por ela ter um filho de 8 anos (menor do que 12 anos), responderá ao processo em liberdade.