Pensionista é preso acusado de furtar celular em escritório rural

ANDRADINA – O pensionista E. F. C., 26 anos, residente na rua 2º tenente PM Valdomiro Garcia Rafael (antiga rua Urubupungá), bairro Passarelli, foi detido por populares na tarde da última terça-feira (22), acusado de furtar um aparelho celular de uma funcionária da empresa Procampo, localizada no bairro Peliciari. Encaminhado pela Polícia Militar ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu na cadeia de Pereira Barreto aguardando decisão judicial se iria responder ao processo preso ou em liberdade. O telefone furtado foi recuperado e devolvido à proprietária.

A prisão do acusado aconteceu quando a funcionária do local flagrou-o dentro do escritório da empresa furtando o celular e saindo correndo sentido ao condomínio Alto dos Ipês, momento em que ela gritou pedindo socorro.

Professores e alunos de uma academia localizada próximo dali escutaram os gritos e saíram para ver o que acontecia, momento em que o indivíduo passou correndo e foi perseguido e detido por um dos professores da academia.

O indivíduo alegou não ter pego nada, mas a funcionária foi categórica em afirmar que ele havia furtado o celular. Quando os professores refizeram o percurso da fuga, localizaram o aparelho. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado até o plantão policial, onde ele foi indiciado por furto (Art. 155).

Ele alegou que a pensão que recebe devido um acidente de trânsito que provocou problemas neurológicos, foi reduzida à metade de um salário mínimo, por isso ele vem passando dificuldades financeiras para comprar produtos alimentícios para um filho de dois anos que teve com sua ex-mulher e por isso caiu na besteira de fazer isso. “Agora terei que pagar pelo erro cometido”, comentou ele à reportagem.