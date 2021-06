Enfermeira do CDP de Independência sofre acidente na Integração

ANDRADINA – Uma enfermeira de 35 anos, residente no bairro Bom Jesus, em Andradina, lotada no CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, depois de se envolver em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira (24), altura do KM 196 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”. O trânsito não precisou ser interrompido para socorro da vítima. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

Segundo informações coletadas no local, o acidente aconteceu quando a enfermeira dirigia o GM Onix, na cor prata, pela rodovia Integração, sentido Nova Independência/Andradina, depois de sair do seu serviço e, provavelmente devido uma cochilada ao volante provocada pelo cansaço, atravessou toda a pista e caiu em uma canaleta de retenção de águas pluviais localizada do lado contrário ao que seguia.

Com o forte impacto do veículo contra o buraco feito para contenção da água pluvial, a motorista sofreu uma contusão no tórax, provocado pelo tranco do cinto de segurança, além de escoriações leves nos cotovelos. Por sorte, o cinto evitou ferimentos mais graves.

O local do acidente fica aproximadamente 2 quilômetros do ‘trevinho” de acesso ao aeroporto de Andradina, altura do bairro Pantera. O veículo teve parte da sua frente amassada pelo impacto.