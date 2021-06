Neto de 34 anos é preso acusado de furtar pacote de arroz de 5 kg da avó

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (24), um ajudante geral de 34 anos, morador na cidade de Campinas, acusado de furtar um pacote de arroz de 5 Kg da casa de sua avó, onde estaria passando uma temporada. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça na cadeia de Pereira Barreto, até que o juiz decidisse se ele responde ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado aconteceu quando os cabos PMs dos Santos e Zanerato, foram acionados para comparecerem na rua Urbano Trujillo, bairro Santo Antônio, onde estaria ocorrendo um furto.

No local e em contato com a moradora da residência, ela informou que surpreendeu seu neto “W.”,34 anos, ajudante, furtando um pacote de arroz de 5 kilos, levando-o dentro de sua bolsa, escondido no meio de roupas. Ela então tomou o arroz dele e em seguida ligou 190.

O acusado foi abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito encontrado com ele. A idosa informou ainda que em ocasiões anteriores, seu neto já havia se alterado e, para se defender, teve que se armar com um cabo de vassoura. Declarou ainda temer por sua vida após a saída da PM do local.

Devido ao furto, a violência doméstica e psíquica que a vítima vinha sofrendo, o neto recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 2º DP, onde a delegada dra Michelly da Silva Miliorini, ratificou a voz de prisão, indiciando o acusado no artigo 155 ‘caput’ do Código Penal (CP), furto, ficando o mesmo recolhido à disposição da justiça.

Segundo informações, o rapaz é dependente químico e provavelmente venderia o arroz para usar o dinheiro e comprar droga. Ele é de Campinas, mas estaria passando uma temporada em Andradina desde que sua mãe faleceu.