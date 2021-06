Homens são detidos por tráfico de drogas e possível furto; um acaba preso

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (24), o servente de pedreiro Luciano Zonato, o “Juru”, residente na rua José Augusto de Carvalho, bairro Pereira Jordão, acusado de porte de droga e V. T. M. S., 22 anos, morador no bairro Passarelli, acusado de tráfico de entorpecentes, depois que policiais detiveram o primeiro trocando possível produto de furto por entorpecentes. Encaminhados à DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, Juru foi indiciado e liberado por não haver flagrante e o segundo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

As prisões dos acusados aconteceram durante patrulhamento pelo bairro Peliciari, quando policiais militares receberam informações que “Jurú”, indivíduo com dezenas de passagens criminais, principalmente por furto, estaria na posse de uma serra do tipo Makita, próximo ao Batalhão da PM, na Av. Barão do Rio Branco.

Ao rumarem para o local denunciado, os policiais avistaram “Juru” entregando a referida ferramenta para Victor e rapidamente deixando o local, entrando em um terreno baldio na mesma avenida.

Vale ressaltar que as equipes policiais de serviço na quinta-feira já estavam em diligências em busca de “Juru”, haja visto que na madrugada do mesmo dia ele foi flagrado por imagens de Câmeras de segurança furtando a UBS – Unidade Básica de Saúde (antigo PAM), localizada na rua Paes Leme, n° 145, centro, de onde subtraiu panelas e um aparelho celular.

Também na madrugada da mesma quinta-feira, na rua Rio de Janeiro, centro, indivíduo desconhecido subtraiu uma serra tipo Makita.

Na certeza de que o objeto trocado por droga seria o produto de furto, foram ao encalço de “Juru”, que se escondeu em um terreno. Ele foi encontrado, abordado e revistado, quando os PMs encontraram, próximo ao seu pé, uma porção de crack, que após pesada, aferiu 58 gramas.

Questionado sobre a serra Makita deixada na casa de Victor, negou os fatos. Porém, perguntado à Victor sobre a serra deixada ali por “Juru”, respondeu que trocou o referido objeto por uma trouxinha de crack, bem como autorizou a entrada em sua residência para uma revista no imóvel, onde foi encontrado um pé de maconha, plantada em um vaso.

Foram dadas voz de prisão aos acusados e apresentados na Delegacia DIG/DISE, onde o delegado, dr. Marcelo Zompero, ratificou a voz de prisão em flagrante, autuando Victor por tráfico de entorpecentes, recolhendo-o à cadeia pública de Pereira Barreto e “Juru” foi autuado pela prática do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga) e será investigado pela DIG em relação a eventuais furtos praticados neste Município. Ao final da ocorrência ele foi liberado.