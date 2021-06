Carreta bi-trem quebra na Integração e bate contra muro de aeroporto particular

ANDRADINA – Um defeito em uma carreta bitrem, carreta com 30 toneladas de farelo de soja por pouco não termina em tragédia na noite de terça-feira (22), altura do Km 201 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “rodovia da Integração”, trevo do antigo acesso ao frigorífico de Andradina, já na área urbana da cidade. Por sorte nenhum outro veículo foi atingido. Homens da Polícia Rodoviária e do DER – Departamento de Estradas de Rodagem sinalizaram o local até a retirada completa do reboque e da carga do local, feito pela empresa contratada pela seguradora.

O acidente aconteceu próximo de 21h30 de terça-feira (22), quando o motorista de uma carreta bitrem, carregada com mais de 40 toneladas de farelo de soja carregada no Mato Grosso, trafegava pela Rodovia Integração, sentido Pereira Barreto/Nova Independência, tendo como destino o porto de Paranaguá/PR.

Quando percorria o trecho de uma curva acentuada existente no antigo trevo de acesso ao frigorífico de Andradina, a plataforma do segundo reboque que trava o pino de segurança simplesmente se quebrou, fazendo com que o reboque seguisse desgovernando e batesse com violência contra um muro de proteção do terreno onde está localizado o aeroporto particular e também residência do prefeito Mario Celso Lopes, localizado ao lado do Friboi.

Com a violência do impacto do reboque contra o muro de placas de concreto, o veículo veio a capotar, derrubando toda a carrega no terreno. Pelo menos 4 placas de aproximadamente 2 mil quilos cada, se quebraram, além de outras que ficaram com a estrutura abalada, mas ninguém ficou ferido n o acidente.

Ao perceber o acidente, o motorista da carreta retornou ao local e tentou pedir socorro, mas não conseguiu linha. Ele então foi até um posto de gasolina localizado no trevo da Integração com Av. rio Grande do Sul e conseguiu acionar a Polícia Militar e o DER.

O reboque envolvido no acidente ficou bastante destruído e foi rebocado do local com ajuda de um guincho plataforma. A carga de farelo de soja foi trasladado para os bag que não se rasgaram e colocados em outro caminhão. A empresa não informou se os fardos retornariam para seu local de origem ou continuariam até seu destino final. O seguro da carga e da carreta devem cobrir todos os prejuízos causados no muro de concreto e no segundo reboque.