Estudante de 16 anos é apreendido por tráfico no jardim Europa

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu na noite da ultima quinta-feira (17), um adolescente de 16 anos, residente na rua Inglaterra, no jardim Europa, acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes, ao flagrá-lo com 21 porções de cocaína, com peso total de 16 gramas. Encaminhado ao plantão policial juntamente com sua mãe, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A apreensão do menor infrator aconteceu às 19h15 daquela quinta-feira, 17, durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Jardim Europa, na cidade de Andradina, quando policiais militares tomaram conhecimento de denúncia sobre tráfico de drogas.

Os PMs foram então para a rua Inglaterra e no local indicado abordaram o adolescente de 16 anos saindo de um terreno. Ele foi rapidamente acordado e em busca pessoal, encontraram duas porções de cocaína escondidas em seu tênis, embaladas e prontas para a venda.

Os PMs realizaram então uma vistoria no terreno de onde ele havia saído, localizando outras 19 porções, idênticas às localizadas em seu poder, totalizando 21 porções, que juntas aferiram o peso de 16 gramas. Diante das denúncias e do material ilícito localizado, foi dada voz de apreensão a ele por infringir ao Art. 33 da Lei 11.343/06.

O adolescente foi conduzido, em companhia de sua mãe, ao plantão de Polícia Civil, onde a delegada, Dra. Michelle Migliorin, tomou ciência dos fatos e, convicta, ratificou a voz de apreensão em desfavor do detido, elaborando o registro da ocorrência.

O sindicado permaneceu recolhido à disposição da Justiça Pública pela carceragem da delegacia, ater pó dia seguinte, quando foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do Juiz da Vara da Infância e Adolescência se responderia ao processo preso ou em liberdade.