Bandido rouba farmácia localizada no bairro Piscina

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DIG – Delegacia de Investigações Gerais já identificou um suspeito que pode estar envolvido no roubo contra a Edu Farma, localizado na rua Bandeirantes, próximo do ATC, no bairro Piscina, ocorrido na noite de segunda-feira (21), quando o bandido rendeu dois funcionários e levou aproximadamente R$ 2 mil do caixa. No dia do crime a Polícia Militar realizou intenso patrulhamento, mas não localizou nenhum suspeito.

Segundo um vídeo que circula em redes sociais, o assalto aconteceu às 19h17 de segunda-feira (21), quando o criminoso usando conjunto de moleton na cor preta, usando máscara e a cabeça coberta pelo capuz da blusa, entrou no estabelecimento comercial e, com a mão debaixo da blusa e simulado estar armado, anunciou o roubo e foi rapidamente para o caixa.

Os dois funcionários que estavam no local ficaram sem ação enquanto o bandido esvaziava o caixa, levando aproximadamente R$ 2 mil do movimento do dia. Depois do crime o indivíduo saiu do local e fugiu provavelmente de bicicleta, toando rumo ignorado.

A Polícia Civil ainda não confirmou a participação do acusado no crime, porque o bandido estava de capuz e máscara e as vítimas ainda não confirmaram 100% de certeza ser ele, mas exames periciais devem confirmar ou não se as impressões digitais colhidas no local do roubo podem confirmar sua participação.