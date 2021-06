Carreta com 30 mil quilos de celulose tomba no trevo de Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Uma carreta Scânia, bitrem, carregada com 30 toneladas de celulose tombou por volta das 6h da manhã de quarta-feira (23), na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, (SP 563), acesso ao município de Nova Independência, sentido Andradina/Dracena. O motorista Sérgio Ferreira de Quadros, 50 anos, não se feriu. Homens da Polícia Rodoviária e do DER – Departamentos de Estradas e Rodagens, sinalizaram o local, mas o trânsito não precisou ser interrompido. A carga foi transladada para outra carreta contratada pela seguradora.

O acidente aconteceu próximo das 6h de quarta-feira, 23, quando o motorista Sérgio Ferreira de Quadros, 50 anos, dirigia uma carreta pela rodovia Integração, sentido Andradina/Dracena, quando na altura do KM 172, no trevo de acesso a Nova Independência, perdeu o controle de direção tombou à margem direita da via.

A carga de 30 toneladas de farelo de soja havia sido coletada na empresa Eldorado Brasil, na cidade de Três Lagoas/MS e tinha como destino a cidade de Guarapuava/PR. Foi o segundo acidente com carretas carregadas com farelo de soja na mesma rodovia Integração em espaço de menos de 12 horas. Ninguém se feriu nos dois episódios.

De acordo com o motorista da carreta, ao contornar a rotatória do trevo em Nova Independência, percebeu o rompimento na chamada 5ª roda (que liga a carreta ao cavalo).

OUTROS ACIDENTES

O mesmo trevo de acesso à cidade de Nova Independência já registrou inúmeros acidentes semelhantes a esse atribuído as irregularidades da malha asfáltica e, principalmente, devido ao desnível que há no contorno dessa rotatória.

Um desses acidentes acabou resultando em vítima fatal quando um motorista de uma carreta na cor vermelha, carregada com óleo vegetal, capotou diversas vezes depois de contornar o trevo e parar com as rodas para cima. Mesmo socorrido, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.