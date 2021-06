Comerciante de 76 anos é atropelado por moto no centro de Andradina

ANDRADINA – O comerciante M. O., de 76 anos, de origem oriental, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao ser atropelado por uma motocicleta na tarde de terça-feira (22), no cruzamento das ruas José Augusto de Carvalho com Alexandre Salomão, centro. Atendido pelos bombeiros no local, ele recusou encaminhamento até a UPA. Já o condutor da moto sofreu escoriações no braço e perna, lado esquerdo sendo socorrido e liberado posteriormente.

O atropelamento aconteceu quando o comerciante deixou sua motoneta Honda PCX 150cc, em um bolsão de motos existente naquele cruzamento e se dirigia a pé para sua relojoaria, localizada na rua J. A. Carvalho, ao lado de uma academia e praticamente no meio da via foi atropelado pela Falcon, 400cc, na cor azul, pilotada por J. V. S. O., de 24 anos, que seguia sentido bairro/centro.

Sem tempo de desviar, a motocicleta acabou batendo contra o corpo do idoso, fazendo com que ele e o piloto da motocicleta caíssem no asfalto.

O comerciante sofreu diversas escoriações pelo corpo, felizmente leves e um corte em um dos dedos da mão direita. Já o rapaz da motocicleta levou a pior, sofrendo escoriações mais graves na perna e braço, lado esquerdo. O condutor da motocicleta precisou de socorro dos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foi medicado e liberado mais a tarde.

Na queda a motocicleta sofreu algumas avarias e ficou aos cuidados de um colega, até que o proprietário tivesse condições de resgatá-la. Segundo amigos, este é o segundo acidente deles com a mesma moto.