Preso ganha liberdade mas volta para regime fechado por vadiagem

Ele não cumpriu a determinação de ir para sua cidade de origem e ficou perambulando pelas ruas de Andradina, sendo localizado em estado de embriagues, regredindo para o regime fechado

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na manhã de quarta-feira (16), um preso identificado apenas por “D”, acusado de descumprimento de normas de saída temporária de preso, depois de flagra-lo caído, com visíveis sinais de embriaguez próximo ao restaurante “Pôr do Sol”, no jardim Brasil. Ele ganhou autorização de saída temporária com destino à sua cidade, mas preferiu ficar perambulando por Andradina. Conduzido ao 2º DP, o delegado Dr. Carlos Sérgio Falsiroli determinou seu retorno ao sistema prisional.

A detenção do indivíduo aconteceu na manhã de quarta-feira(16), por volta das 07:00 h, quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Santos e Cb PM Zanerato, avistaram uma pessoa do sexo masculino deitado na calçada, próximo ao restaurante “Pôr do Sol”, no jardim Brasil, em aparente estado de embriaguez. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, nada de ilícito tendo sido encontrado em seu poder.

Ao ser solicitado a identificar-se, apresentou documento emitido pela penitenciaria “Asp. Anísio Aparecido de Oliveira”, localizada na estrada vicinal Salvador Louverde, na cidade Andradina/SP, com os dados pessoais e autorização de saída temporária. Ali constava que ele havia saído dia 15 (terça-feira), com destino a Porto Feliz/SP, devendo retornar ao local de origem dia 21/06/2021, às 18:00h.

Perguntado o porquê de ter descumprido as determinações constantes no documento, informou que não pretendia ir para sua residência, mas ficar passeando e morando na rua em Andradina.

Diante do descumprimento da lei 7.210/84 – artigo 122 e 123 (onde não se encontrava no endereço mencionado), ‘D.’ foi detido e conduzido ao 2º DP onde o delegado, Dr. Carlos Sérgio Falsiroli determinou seu retorno ao sistema prisional.

Apoiaram a ocorrência a equipe do CGP 1 (Comando de Grupo Patrulha), com Sgt PM Ferreira, Cb PM Jefferson e Sd PM Suzuki.