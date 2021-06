Padrasto de 31 anos preso acusado de estuprar enteada dos 12 aos 14 anos

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher prendeu na tarde da última sexta-feira (11), o ex-funcionário da usina sucroalcooleira do município, J. P. S., de 31 anos, então residente no jardim Europa, em cumprimento de Mandado de Prisão (NP), em caráter temporário (30 dias), expedido pela comarca de Andradina, acusado de estupro de vulnerável. Encaminhado inicialmente à sede da DDM, tomou ciência do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu depois que a DDM recebeu denúncia sobre o caso e passou a investigar sua conduta, descobrindo que ele estuprou sua enteada dos 12 aos 14 anos. A garota foi submetida a exames e constatada a violência sexual.

Foi requerida então sua prisão temporária, sendo concedida pela justiça da Comarca de Andradina.

O crime ganhou repercussão e ele acabou até sendo demitido da usina sucroalcooleira. O segundo ato foi providenciar a retirada do acusado do lar, para proteção da criança e da mãe dela.

Depois de preso, foi encaminhado para a sede da DDM, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil deve oferecer denúncia contra ele e a delegada deve requerer a conversão de sua prisão temporária, em preventiva.

PAI E PADRASTO PEDÓFILOS

Recentemente a cidade tomou conhecimento que pai e padrasto, identificados pelos apelidos de “Capim” e “Dentinho”, respectivamente, então moradores no bairro Pereira Jordão, também foram presos acusados de estupro de vulnerável. As vítimas foram duas crianças de 4 e 5 anos, filhas e enteadas dos autores. A Justiça já converteu as prisões em flagrantes deles, em preventivas e eles foram recolhidos ao CDP de Caiuá, permanecendo à disposição da Justiça.