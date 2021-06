Jovem de 18 anos comete suicídio por enforcamento na cohab São João

ANDRADINA – A Polícia Civil vai investigar para descobrir os motivos que levaram a jovem Yasmin Castelanelli Galhardo, ou “Yasmin Castelanelli”, conforme suas redes socais, de 18 anos, completados semana passada, residente na rua 7 da cohab São João, a tomar a atitude extrema de tirar a própria vida cometendo enforcamento na casa em que mora com os pais. A residência foi isolada pela Polícia Militar preservando o local para o trabalho da perícia técnico científica. O corpo da jovem foi retirado da residência pela empresa funerária Unidas.

Segundo informações, os pais dela não estavam em casa e quando chegaram, por volta das 20h, encontraram a casa toda fechada, inclusive o quarto da jovem, que passa por reforma, ampliação e implantação de banheiro.

A porta da casa foi aberta pelos pais, porém a do quarto precisou ser arrombada e deram de cara com a cena dantesca da linda jovem com uma fita amarrada ao pescoço. Desesperados, os pais acionaram a Polícia Militar e o serviço de ambulância do município, mas não havia mais nada a fazer.

Ao que tudo indica, ela cometeu o ato extremo na parte da tarde. Várias especulações sobre o ato da jovem foram aventados, e serão objetos de investigação por parte da Polícia Civil, mas não se descarta nenhuma suposição por enquanto.

Depois do término do trabalho da perícia, o delegado de plantão liberou o local e o corpo foi encaminhado para o IML – Instituto Médico Legal, onde passará por exames necroscópicos e liberado a manhã de quinta-feira (17), para a família providenciar o sepultamento. a Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.