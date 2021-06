Homem acusado de violência doméstica é preso por furto no comercio de Andradina

Ele é o mesmo que a ex-companheira ligou para a PM no 190 e pediu uma “pizza”, o atendente compreendeu o pedido de socorro e enviou uma viatura ao local.

ANDRADINA – A Polícia Militar deteve na manhã de terça-feira (15), o ex-presidiário Jean Gilberto Andrade Macário, de 41 anos, originário da cidade de Ribeirão Preto, acusado de praticar furtos no comércio andradinense. Com ele foram localizadas calça jeans, além de objetos e materiais de construção de duas lojas diferentes. Encaminhado ao 1º DP, foi indiciado por furto e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão do juiz se reponde ao processo preso ou em liberdade. As vítimas identificadas tiveram os produtos devolvidos.

A prisão do acusado aconteceu às 11h30, quando a equipe com os cabos PMs Marta e Martinez, realizando a modalidade de Policiamento Comunitário, tomou conhecimento, através do grupo de Whats App “Programa Vizinhança Solidária” – PVS, de que um indivíduo de altura mediana, moreno e de camiseta amarela, teria praticado furtos na área comercial de Andradina, de onde levou objetos e materiais de construção de duas lojas diferentes.

Rapidamente as equipes do policiamento iniciaram o patrulhamento que culminou, logo depois, com a localização do autor, que caminhava pelo cruzamento das Ruas Rio de Janeiro e D. Pedro I, nos fundos da faculdade, centro.

No momento em que avistou a viatura policial, equipe do policiamento comunitário, o autor empreendeu fuga a pé por algumas quadras, até ser alcançado e detido ainda na posse dos objetos furtados, recebendo voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido ao 1° Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

O autor Jean Macário, natural de Ribeirão Preto, com diversos antecedentes criminais pela prática de Furto, Roubo e Violência Doméstica, esteve preso por 10 anos na Penitenciária de Andradina, de onde saiu há cerca de um mês, e permaneceu pela cidade depois de arrumar uma amasia e permanecer pela cidade.

Este indivíduo também admitiu, informalmente, ter sido o autor do furto de um perfume na loja NATURA, ocorrido na segunda-feira (14) e é o mesmo autor do crime de Violência Doméstica e Receptação, no caso em que a vítima, sua amásia, ligou para o número 190 pedindo uma pizza, fato que gerou repercussão em nível nacional. Na casa havia ainda uma moto com registro de furto

MOTO FURTADA

No dia 25 de maio último uma mulher teria entrado em contato com o 190 e, de maneira discreta, solicitado uma pizza, o que foi entendido pelo policial do outro lado da linha no COPOM como um pedido de socorro por parte da solicitante, vítima de violência doméstica.

De imediato a equipe militar se encaminhou para o local dos fatos, onde avistou na área da frente da casa o “amásio” da solicitante, e ele ao avistar a viatura, entrou rapidamente para o interior da residência.

A vítima/solicitante veio até a rua e solicitou que verificassem a procedência de uma motocicleta que seu amásio teria trazido e deixado nos fundos da casa. No quintal foi verificado a motocicleta Honda/CG 150 Fan, a qual constava como produto de furto ocorrido no dia anterior quando estava estacionada no cruzamento das ruas Paes Leme com Orensy Rodrigues Silva, centro. A moto foi recuperada pela PM.