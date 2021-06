Casal de Campo Grande é preso na Rondon acusado de tráfico e associação ao tráfico

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária prendeu na noite de terça-feira (15), o casal formado pelo vendedor Rodolfo Camargo Silva, de 34 anos, e a dona de casa Nayele dos Anjos, 19, residentes em Campo Grande/MS, mas que tem parentes em Nova Odessa, acusados de tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte de drogas, depois de flagrados com 13 tabletes prensados de maconha, 6 cigarros da mesma droga, que pesaram 7,825 Kg e uma porção de crack pesando 7 gramas. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e permaneceram presos, à disposição da Justiça.

A prisão do casal aconteceu próximo das 20h durante a Operação “Paz e Proteção”, quando a Patrulha Volante do 3° Pelotão de Polícia Militar Rodoviária de Andradina se deparou com um veículo GM S-10 de cor preta, parado no acostamento da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo de um posto de gasolina na altura do Km 646, na pista sentido interior/capital, com os faróis apagados e o pisca-alerta aceso.

Ao abordarem o veículo para averiguar a situação, os patrulheiros rodoviários constataram que o veículo ostentava placas de Sumaré/SP, e era conduzido por Rodolfo, oriundo de Nova Odessa/SP, mas que estava na casa da amásia em Campo Grande/MS.

Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e pesquisada a base dados, não haviam antecedentes criminais contra ele.

Todavia, durante busca no veículo, foram localizados 01 pedra de crack, 13 tabletes de maconha, 06 cigarros da mesma droga, que pesaram 7,825 Kg, balança de precisão, 05 telefones celulares e outros petrechos para consumo da droga, como papel seda e dichavador (usado para desfiar a maconha).

Questionado sobre a droga, Rodolfo disse que ele próprio a comprou em Campo Grande/MS, e ele também a revenderia em Nova Odessa/SP. Diante da droga localizada e da confissão do acusado, foi dada voz de prisão ao traficante.

Foi ainda apurado pela equipe do policiamento rodoviário que durante a viagem, Rodolfo, que estava acompanhado de sua amásia, de 19 anos; haviam discutido minutos antes no pátio do posto de combustíveis existente nas imediações, quando ele a deixou a pé e tomaria rumo à rodovia.

Com apoio de equipes do 28° BPM/I, foi feito patrulhamento pelo pátio do posto, e ela foi localizada e detida. A princípio ela disse que pagaram R$ 100,00 por cada tablete e teriam comprado aquele tanto (13 no total) em Campo Grande/MS, para aproveitar a “liquidação” e levar para Nova Odessa, onde teoricamente consumiriam.

Os dois presos, drogas e demais objetos, além do veículo GM 210 foram conduzidos ao Plantão Policial de Andradina. O casal foi autuado em flagrante delito, e permaneceu recolhido preso.

PREVENTIVAS DECRETADAS

O homem foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto na manhã de quarta-feira (16), e ela permaneceu na carceragem do plantão policial até saberem da decisão do juiz se responderiam aos processos presos ou em liberdade. No final da tarde da mesma quarta-feira, a justiça converteu as prisões em flagrante dos dois em preventiva, tendo ele sido recolhido ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá e ela à penitenciária feminina de Tupi Paulista, à disposição da Justiça.