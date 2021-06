Profissionais da segurança recebem a segunda dose da vacinação contra a COVID-19

ANDRADINA – Na próxima segunda-feira (28), iniciar-se-á a segunda dose da vacinação contra a COVID-19 para os profissionais da segurança pública.

A campanha irá se estender até o dia 05 de julho e tem como objetivo vacinar policiais militares, policiais civis, peritos, agentes da Polícia Federal, Guardas Municipais, agentes do PROCON e funcionários da Fundação Casa da região do Grupo de Vigilância Epidemiológica de Araçatuba.

Os agentes de segurança contarão com dois postos de vacinação: no Comando de Policiamento do Interior – Dez, com sede em Araçatuba, e o outro na sede do Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar do Interior, em Andradina.

O número estimado para a segunda dose da vacina é de 2.381 (dois mil, trezentos e oitenta e um) profissionais da segurança para nossa região. Após a aplicação da primeira dose da vacina, houve uma grande redução dos casos dos agentes de segurança contaminados pelo vírus.