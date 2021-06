Funcionário das Casas Bahia ferido em acidente entre moto e automóvel

Uma mulher que seguia de passageira no veículo que provocou o acidente sofreu ferimentos na cabeça e face.

ANDRADINA – O funcionário das Casas Bahia, M. D. U., de 20 anos, residente no bairro Santa Cecília, e a dona de casa C. A. N., de 65 anos, moradora na cohab Gasparelli, sofreram escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolverem em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (09), no cruzamento da av. Guanabara com rua Bandeirantes, centro. Socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e permaneceram em observação, sendo liberados no final da tarde. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o jovem pilotava a moto Bros 160, na cor preta, pela rua Bandeirantes, depois de sair da loja em que trabalha, a caminho do almoço e ao se aproximar do semáforo existente no cruzamento com a Av. Guanabara, teve a trajetória interceptada pelo VW Fox, na cor chumbo, dirigido N. C., 53 anos, morador na cohab Gasparelli e que seguia pela Av. Guanabara, sentido trevo/centro.

Sem tempo para frear com o surgimento do automóvel, o rapaz bateu forte a motocicleta contra a lateral-direita do Fox, literalmente “voando” a certa altura e caindo no asfalto. Com o acidente ele sofreu corte nos lábios, pé esquerdo e contusões generalizadas pelo corpo.

A mulher que seguia como passageira do automóvel bateu a cabeça e o rosto contra a coluna do Fox, sofrendo um corte na altura do olho direito e um ‘galo’ na cabeça.

Com o choque a moto sofreu diversas avarias, como quebra da carenagem lado esquerdo, retrovisor, entortamento da rabeta e do guidão. Já o Fox sofreu amassamentos nas duas portas do lado direito, paralamas e caixa de ar, mesmo lado.

A perícia técnico/científica compareceu ao local e deve emitir laudo sobre as causas do acidente em até 30 dias, mas o motorista do Fox admitiu que tentou aproveitar que o sinal ainda estava na cor amarela, mas provavelmente não deu passar a tempo de evitar o acidente.