PM captura acusado de roubo de joias avaliadas em R$ 450 mil

ANDRADINA – A Polícia Militar capturou na tarde de quinta-feira (09), por força de um Mandado de Prisão (MP), em caráter preventivo, o autônomo Henrique Francisco, o “Tenente”, 43 anos, residente na rua Paranapanema, Vila Mineira, acusado de envolvimento no roubo a uma residência localizada na rua Piauí, bairro Piscina, onde foram levadas joias avaliadas em aproximadamente R$ 450 mil, além de telefones celulares e um Smart watch. Encaminhado ao plantão policial, tomou conhecimento do MP e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo município de Andradina, quando a equipe formada pelo tenente PM Douglas, cabo PM Costa Júnior e soldado PM Carvalho, tomou conhecimento de Mandado de Prisão preventiva expedido pela comarca de Andradina contra ele, pelo roubo cometido contra empresários do município.

De imediato os policiais iniciaram diligências para a captura do indivíduo, que foi encontrado em frente à sua residência. Ao avistar a viatura e receber voz de parada, o capturado se evadiu para o interior da residência, sendo acompanhado e detido. Após busca domiciliar, foram localizadas as vestes (camisa e tênis), que possivelmente foram utilizadas no crime e passaram por perícia.

Diante dos fatos, foi conduzido ao Plantão Permanente onde foi realizado sua captura, aguardando à disposição da justiça recolhido à carceragem da cadeia de Pereira Barreto.

O ROUBO

O assalto aconteceu às 9h do último dia 25 de maio, quando a empregada da residência abriu o portão da frente para varrer e levar a calçada e foi imediatamente rendida pelos dois ladrões que, ao que tudo indica, estavam de tocaia aguardando por esse momento. Em seguida eles obrigaram a empregada a retornar para o interior da casa. Na residência estavam somente a empregada e um menino de 11 anos, filho dos empresários E. C. S. M., de 48 anos e E. F. M., 49.

Os bandidos começaram a questionar a empregada onde estaria o cofre, sendo negado por ela a existência de tal objeto na casa. Nesse momento os indivíduos entraram no quarto do casal e ao vasculharem o guardarroupas, encontraram uma bolsa na cor preta, contendo as joias da empresária.

Ela não estava em casa na hora em que os assaltantes iniciaram o crime, mas chegou justamente no meio do assalto, sendo rendida por eles e tendo também roubados um telefone celular Iphone 12, outro Apple, um relógio Smartwatch e uma folha de cheque em branco, porém, assinada.

Na fuga os ladrões trancaram as três vítimas em um dos quartos da casa e tentaram ainda levar o veículo que a empresária havia chegado, mas não conseguiram destravar o freio de mão, fugindo por outros meios e tomando rumo ignorado.

Outro fato também que pode ter feito os bandidos fugirem mais rápido é que o filho do casal, de 11 anos, estava em aula online, começou a chorar e falou para o professor que tinha assaltantes em sua casa. A escola entrou em contato com a Polícia Militar, mas a dupla fugiu antes da chegada dos militares.

OUTRO ACUSADO

O outro acusado que ainda não foi capturado e já teve elucidada sua participação no roubo é o serviços gerais José Evangelista da Silva, de apelido “Contra Deus”, que está foragido provavelmente para Três Lagoas/MS.

LATROCÍNIO

Os dois envolvidos no roubo foram os autores do latrocínio (matar para roubar) contra o proprietário de uma bicicletaria localizada na rua Alexandre Salomão, centro onde hoje estão as novas instalações do lojão de R$ 1,99. O nome da vítima era Luiz, de aproximadamente 60 anos à época e foi morto com um tiro na região do rosto.

O crime aconteceu a aproximadamente 20 anos e eles cumpriram vários anos de condenação cada um, tendo saído esse ano da penitenciária local, voltando a cometer crimes.