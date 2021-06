PM localiza Fiat Uno furtado e abandonado na Integração

ANDRADINA – A Polícia Militar localizou ao meio dia de terça-feira, 01, o veículo Fiat Uno, na cor prata, abandonado próximo do Km 200 da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, a Rodovia da “Integração” (SP 563), a menos de 100 metros do entroncamento com a rodovia Marechal Rondon (SP 300). A proprietária do veículo foi avisada da localização e ficou responsável de ir até a Delegacia de Polícia (2º DP), dar baixa no furto.

A localização do Uno aconteceu durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, km 200, próximo à confluência com a Rodovia Marechal Rondon, na cidade de Andradina, quando policiais militares avistaram um veículo abandonado na entrada da antiga Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Ao verificarem a situação do veículo, constataram que se tratava do veículo Fiat Uno furtado um dia antes nesta mesma cidade..

Foi feito contato com policiais civis do 2º DP, que informou que a perícia não iria ao local. Também foi contatada a proprietária do veículo, e ela foi até o local e ficou responsável pelo veículo.

Durante a verificação, juntamente com a proprietária, foi constatado que a bateria e o estepe do veículo haviam sido furtados.

MOTOS FURTADAS

A Polícia Militar também recuperou todas as motos furtadas nesses últimos 8 dias, levando a crer que o indivíduo que praticou o crime para deslocamento para os bairros em que moram, já que os veículo foram levados quando estavam estacionados no centro de Andradina. Todos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Nota do Batalhão da PM à imprensa

Após o cometimento de alguns crimes contra o patrimônio (Furto de 03 motocicletas e Roubo a residência), venho informar que a POLÍCIA MILITAR recuperou e entregou aos seus proprietários todas as motocicletas furtadas, num período inferior a 01 semana, identificou o mesmo autor dos 03 furtos e apresentou os dados à POLÍCIA CIVIL!

O Roubo a residência ocorrido no início desta semana, que foi divulgado nas redes sociais, sendo um crime não constante em nosso município, teve os autores identificados pela POLÍCIA CIVIL e POLÍCIA MILITAR, entretanto não foram localizados ainda em Andradina!

Ressalto que no decorrer desta semana, um atendimento das equipes de RÁDIO PATRULHAMENTO foi amplamente divulgado em rede nacional, após uma mulher vítima de Violência Doméstica, ter acionado a viatura da POLÍCIA MILITAR de uma forma diferente, ligando 190 e pedindo uma “pizza”. Nossas equipes compareceram ao local e solucionaram a ocorrência!!

Estes são fatos que demonstram o comprometimento e profissionalismo de nossos policiais militares!!!

Contém sempre conosco!!

1° Ten PM ANDRÉ LUIZ CALDEIRA

Comandante Interino da 1ª Cia/PM de Andradina/SP