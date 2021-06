“Camixa” é preso acusado de furtar ferramentas de serralheria

ANDRADINA – O desempregado Willian Leite Chaves, o “Camixa, de 44 anos, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de quarta-feira (02), acusado de furto qualificado, depois de surpreendido com fios de cobre e duas maquinas de uma serralheria localizada no cruzamento das Rua Presidente Vargas x Aquidauana, Vila Mineira, sendo uma Makita e outra lixadeira. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As ferramentas recuperadas foram devolvidas ao proprietário da serralheria.

A prisão do acusado aconteceu na madrugada de quarta-feira, por volta de 2 horas da manhã, quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Zanerato, Cb PM Balani, durante o patrulhamento pela Rua Princesa Isabel, Vila Mineira, notaram que um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura militar, tentou se escondeu atrás de um poste, sendo de imediato abordado.

Em revista pessoal, encontraram em seu poder duas extensões de fio de cobre e uma máquina Makita.

O abordado, pessoa com dezenas de passagens por Furto, admitiu que havia furtado os objetos de uma serralheria das imediações mediante escalada de uma parede e retirada das telhas.

Foi feito contato com o proprietário do estabelecimento que prontamente foi ao local, relatando que sentiu falta de, além dos produtos recuperados, uma máquina Lixadeira, que havia comprado há pouco tempo e ainda estava pagando as parcelas da compra.

Diante desta nova informação e com apoio do CGP I – Comando de Grupo Patrulha: 1º Sgt PM Ferreira, Cb PM Renata, além de outra equipe com Cb PM Santos, Cb PM Marcos, os policiais fizeram uma grande varredura nos quintais baldios do bairro e, algum tempo depois, encontraram a máquina citada escondida em um deles, sendo então recuperada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a “Camixa”, pelo crime de Furto Qualificado, sendo conduzido ao Plantão Permanente onde o delegado, Dr Rafael Lourenço Sangaleto, ratificou a voz de prisão em flagrante delito, com base no artigo 155 do Código Penal, ficando recolhido à disposição da justiça.