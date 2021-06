Polícia Rodoviária realiza Operação Corpus Christ

Operação tem como objetivo reforço do policiamento rodoviário nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de “Corpus Christ 2021”

O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, alinhado ao Programa “Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade” e à Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030 (ONU), desencadeará a partir das 00h do dia 02 de junho (quarta-feira), até as 23h59min do dia 06 de junho de 2021 (domingo), a Operação “Corpus Christi 2021”, promovendo ações de implemento ao policiamento, proporcionando mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

O Policiamento Rodoviário continua presente com todo o efetivo operacional empregado, diuturna e estrategicamente, nos mais de 22.000 km de rodovias estaduais, direcionado às áreas de incidência criminal e de sinistralidade viária, de forma a aumentar a percepção de segurança de todos os usuários que necessitem fazer deslocamentos entre Municípios/Estados.

Durante todos esses dias, a atuação do Policiamento Rodoviário, objetivando sedimentar condições de trafegabilidade cada vez mais seguras, conscientes e humanizadas, realizará fiscalizações voltadas ao comportamento dos usuários das rodovias, com foco na embriaguez ao volante, no excesso de velocidade, nas ultrapassagens proibidas, no uso indevido do celular (smartphone), verificando ainda, o uso de cintos de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, além de reforçar orientações e cuidados aos pedestres e ciclistas em locais de riscos.

A presença e a visibilidade preponderam, sendo contínuo o trabalho conjunto com as Concessionárias de Rodovias, DER, ARTESP e outros parceiros.