As Polícias Civil e Militar identificam autores do furto de peixaria em Andradina

ANDRADINA – As Polícias Civil e Militar identificaram os dois autores que praticaram um furto, mediante arrombamento, da peixaria localizada na rua Homero Rodrigues Silva (também conhecida por rua Guararapes), próximo do cruzamento com a rua São Paulo, centro. Como não houve flagrante, a Polícia Civil vai concluir o inquérito e remeter à Justiça, que deve se manifestar se oferece denúncia (processa) os dois acusados, sendo um maior do bairro Benfica e um adolescente da cohab São João. Será investigado se um terceiro elemento também participou da ação delituosa.

A identificação dos meliantes foi possível graças a ajuda dos grupos do Programa Vizinhança Solidária de Andradina, através dos circuitos de segurança, que possibilitara, a identificação dos autores do furto de uma peixaria no centro comercial de Andradina.

A ação criminosa aconteceu quando dois indivíduos invadiram o estabelecimento, um deles menor de idade, danificaram a fechadura da porta de blindex e invadiram o local, levando bebidas e dinheiro, causando prejuízos material e emocional.

Os dois autores já conhecidos nos meios policiais por praticarem furtos e roubos, inclusive saíram recentemente da cadeia. O maior seria de alcunha Edmar. O adolescente a lei proíbe a divulgação de nomes.

O inquérito policial foi encaminhado ao Fórum desta comarca para as providências jurídicas.