PM localiza no jardim Europa moto furtada no centro de Andradina

ANDRADINA – A Polícia localizou na manhã desta sexta-feira (28), pela rua Italia, no jardim Europa, a motocicleta Honda CG125cc Titan, na cor prata, furtada no dia anterior quando estava em um bolsão de estacionamento localizado no cruzamento das ruas 9 de Julho com José Augusto de Carvalho, centro. O proprietário, um eletricista, foi avisado e teve seu bem restituído.

A localização da motocicleta aconteceu próximo de 9h30, durante patrulhamento pelo jardim Europa, mais precisamente pela rua Itália, quando policiais militares avistaram a moto cor prata estacionada defronte a uma residência.

Como era do conhecimento dos policiais militares de que uma motocicleta com as mesmas características havia sido furtada no dia anterior, optaram pela verificação. Ao consultarem o emplacamento daquela motocicleta via Prodesp (Processamento de Dados do Estado de São Paulo), constataram que era a motocicleta Honda CG Titan 125, com registro de furto.

Diante da constatação, os policiais fizeram contato com o proprietário, que prontamente foi ao local e reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade.

Foi dada ciência da ocorrência ao 1° DP, que dispensou o comparecimento da polícia científica no local. Também foi elaborada a notificação de ocorrência de auto localizado e entregue ao proprietário da motocicleta, o qual se prontificou deslocar ao 1° DP para retirada da queixa de furto.