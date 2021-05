Desempregado é preso furtando ferragens em chácara de Andradina

ANDRADINA – O desempregado Sidnei da Silva Rios, o “Boris”, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27), acusado de furto em uma chácara localizada na área rural do município. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Ele já tem passagens pelo mesmo tipo de crime. As ferragens foram recuperadas e devolvidas ao caseiro da chácara.

A detenção do acusado aconteceu por volta das 14h30, quando policiais militares de Andradina/SP, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de furto em andamento na zona rural do município.

Ao chegarem na chácara Recanto das Acácias, os PMs abordaram um homem que, depois de indagado, confirmou que havia pegado algumas ferragens, alambrados que estavam nos fundos do campo de futebol, alegando que o material teria sido “doado” pela esposa do caseiro. Em contato com o caseiro, ele, bem como sua esposa, negaram terem doado os materiais.

Diante dos fatos e da materialidade do crime, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indiciado “Boris” pelo crime de furto (ART. 155) e conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde foi indiciado, permanecendo preso à disposição da Justiça.