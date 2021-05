Servidora Ditinha, de 30 anos de casa, é a voz da Prefeitura de Andradina

ANDRADINA – Nesta semana a servidora pública Benedita dos Santos Límoli, a “Ditinha”, como é carinhosamente chamada, completou dois aniversários importantes, os seus 58 anos de vida e 30 anos de trabalho na Prefeitura de Andradina. “Ditinha”, é a voz que atende as ligações direcionadas a prefeitura desde o mandato da ex-prefeita Edna Brito.

A sua história com a prefeitura começou quando ela tinha 28 anos e passou num concurso público para a vaga de Auxiliar de Serviços Diversos, quando era prefeito o saudoso Mauro Brito. O serviço era limpeza e mais tarde trabalhou no Ginásio Municipal de Esportes (GIME).

O convite da prefeita Edna para que ela assumisse o posto de telefonista mudou a sua rotina de ela deixa a sua marca pessoal, de educação e respeito a todos no Paço Municipal.

Casada com o ex-servidor da Prefeitura José Límoli, ele se diz agraciada por Deus por ter em sua vida o filho Thiago e a filha/nora Maeli. O casal a presenteou com o pequeno Samuel que coloriu ainda mais a sua vida.

“Dita” é como dizem, “Prata da Casa”.

Secom/Prefeitura