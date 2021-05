Travesti “Rubi’ é presa acusada de roubo de celular na praça central

ANDRADINA – O travesti Maycon de Brito, a ”Rubi”, de 27 anos, residente no bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira (21), acusado de roubo de telefone celular e bicicleta de um pedestre. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O telefone e a bicicleta foram devolvidos à vítima.

A prisão de “’Rubi”, que já foi detida esse ano por outros casos policiais de menor potencial ofensivo, aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 21, por volta das 3h, quando policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo à transeunte identificado por M. B., de 30 anos, ocorrido pela área central da cidade, mais precisamente na praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade, onde indivíduos, mediante grave ameaça com arma branca, tipo tesoura, haviam subtraído um aparelho celular e uma bicicleta, se evadindo em seguida, tomando rumo ignorado.

De posse dessas informações, os PMs iniciaram patrulhamento por toda a área central e pouco tempo depois, encontraram os dois autores no cruzamento da Rua Vitório Guaraciaba com a av. Barão do Rio branco, próximo da linha férrea.

Abordados e submetidos à busca pessoal, foi encontrado com “Rubi”, 30 anos, profissão cabeleireiro, morador de Andradina, a bicicleta roubada. Junto a seu corpo foi localizada uma tesoura média e dentro de sua bolsa, uma tesoura pequena, bem como um celular roubado da vítima.

Com o servente identificado por J. G. S. M., o “Jotinha”, 27 anos, companheiro homoafetivo de “Rubi”, nada de ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos e das evidências do crime, foram dadas voz de prisão a ambos e apresentados no plantão da Delegacia Seccional, ao delegado Dr. Thiago Barroca, que ratificou a voz de prisão com relação a “Rubi”, que foi autuado e permaneceu preso, à disposição da justiça.

Os bens roubados foram restituídos à vítima. “Jotinha” foi liberado ao final da ocorrência.