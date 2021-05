Servente é preso pela PM ao ser flagrado com 292g de maconha

ANDRADINA – O servente N. G. S. R., de 19 anos, residente no bairro Benfica, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (21), acusado de tráfico de entorpecente ao ser flagrado com 12 porções de maconha (Cannabis Sativa), pesando um total de 292 gramas, além de R$ 36,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Benfica, em Andradina, a fim de averiguar denúncias de tráfico de drogas, quando policiais militares passaram na frente da casa do servente, contra quem pesam denúncias de tráfico.

Ao perceber a aproximação da viatura militar, ele dispensou alguma coisa no solo, sendo prontamente abordado e submetido à busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Ao verificarem o que ele havia dispensado, os PMs constataram que se tratava de um cigarro de maconha. Informado sobre a denúncia, negou tal prática, alegando ser usuário apenas.

Questionado se havia drogas na residência, respondeu que tinha uma porção.

Durante a busca domiciliar, os policiais militares localizaram 12 porções de maconha já embaladas em plástico filme para venda, que aferiram 292 gramas, além de encontrados R$ 36,00 em dinheiro.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão ao servente por infração ao Art. 33 da lei 11.343/06, tráfico de drogas. Conduzido ao plantão da Polícia Civil, o delegado de plantão, Dr. Thiago Barroca, ratificou a voz de prisão.

O indiciado permaneceu recolhido na carceragem do plantão local, à disposição da justiça pública e no dia seguinte foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou a decisão do juiz se responderá ao processo preso, ou em liberdade.