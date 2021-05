Irmãs feridas ao caírem de moto na rodovia Integração

ANDRADINA – Duas irmãs que tem as mesmas iniciais nos nomes P. C. R. R., de 27 anos, profissão açougueira, e P. C. R. R., 25, moradoras do bairro Bela Vista, se envolverem em acidente de moto na manhã de domingo (23), na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563). A mulher de 27 anos ficou gravemente ferida e foi socorrida pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permanecendo em observação. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando as irmãs seguiam a bordo da motoneta Biz, na cor preta, pilotada pela mulher de 27 anos, seguindo pela Integração no sentido dos trevos da Av. Rio Grande do Sul (bairro Barbarotto) para o da rua Bandeirantes (bairro Santa Cecília), quando perderam o controle de pilotagem e as duas, junto com a motoneta, caíram no asfalto, que estava molhado no momento do acidente.

Na queda, o capacete da mulher de 27 anos, que pilotava a Biz, saiu e ela bateu a cabeça no asfalto, ficando gravemente ferida, precisando de cuidados especiais no momento do socorro. Já a passageira não se feriu.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, mas acredita-se que o asfalto molhado contribuiu para a ocorrência do mesmo. O trânsito ficou lento enquanto a vítima era socorrida.