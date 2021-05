Polícia Civil prende terceiro acusado de roubo contra a Luna Gás

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu no último sábado (08), o ajudante geral Kauê Ribeiro da Silva, de 18 anos, residente na rua 8 do loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, por força de uma mandado de Prisão (MP), em caráter preventivo, expedido pela Justiça da Comarca de Andradina, acusado de co-autoria no roubo , ocorrido no último dia 20 de abril contra a revenda de gás, Luna Gás, localizada no cruzamento das ruas Goiás com Piauí, bairro Barbarotto. Encaminhado para o plantão policial, foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Kauê foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. Foto: MANOEL MESSIAS/Agência

A Polícia Civil chegou até ele depois de investigar a localização dois dias depois do roubo, de um revólver marca Rossi, calibre 38, desmuniciado e sem numeração aparente, utilizado por uma dupla no crime contra a revendedora de gás. A arma estava escondida no forro da casa onde ele mora com os pais.

Naquele dia ele foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, porém, no dia seguinte ganhou o direito de responder ao processo em liberdade após audiência de custódia virtual, já que a presencial não está havendo devido a pandemia do coronavírus.

Com a prisão preventiva decretada, sem prazo determinado para a liberdade, a Polícia Civil tem agora 30 dias para concluir o inquérito e oferecer denúncia à Justiça, que decidirá se o processa também por roubo (Art. 157), além de porte de arma (Art. 14).

O ROUBO

A prisão dos acusados aconteceu na tarde do dia 20 de abril último, quando policiais militares receberam a informação de um roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Luna gás”, localizado no cruzamento das ruas Rua Goiás com Piauí, no bairro Barbarotto. O bandido subtraiu do caixa da empresa a quantia de R$ 250,00, bem como um aparelho celular usado no dia a dia do estabelecimento comercial, saindo do local tomando rumo da Rua Goiás virando à esquerda na Rua Paulo Marin.

Várias equipes de Força tática foram para o local do roubo em busca de informações que ajudassem a esclarecer o crime, quando foram informados pelas vítimas de que um indivíduo de estatura baixa, magro, cor parda, trajando bermuda, camiseta de manga comprida de cor preta e usando capacete preto, adentrou na loja armado com um revólver prateado e anunciou o roubo.

De posse destas informações, os PMs passaram a patrulhar pela cidade e conseguiram a informação de que um indivíduo de nome Leandro, 26 anos, designer gráfico, morador do bairro Nova Canaã, teria uma motocicleta com as características passadas.

A Polícia Militar prendeu o pintor Manoel Messias dos Santos Júnior e o designer gráfico Leandro Marcolino de Carvalho, 26, os dois moradores no loteamento Nova Canaã (vizinhos do terceiro acusado), anexo ao bairro Gasparelli, acusados de praticarem o roubo contra a empresa de gás, Luna Gás. Encaminhados ao plantão policial, foram indiciados e recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

Em sua residência, Leandro foi encontrado, bem como a motocicleta e o comparsa de 46 anos, bastante conhecido nos meios policiais. Ambos tinham as características dos autores do roubo.

Questionados separadamente sobre o roubo, Leandro admitiu ter levado Manoel até as proximidades do estabelecimento, porém, alegou que não sabia que ele iria efetuar o delito. Já Manoel admitiu a prática do roubo.

Diante das confissões, os PMs realizaram uma vistoria na residência de Leandro, onde foram encontrados, dentro do guarda-roupa, os dois capacetes usado no roubo e as vestimentas usadas pelos dois acusados. Com Leandro foi encontrada a quantia de R$ 75,00 reais.

Eles foram recolhidos à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

RECEPTAÇÃO DE MOTO FURTADA

Manoel Messias dos Santos Júnior é o mesmo que na noite do último dia 9 de Abril, foi preso pela PM acusado de receptação, depois de flagrado com uma motocicleta Honda NX Bros 150, de cor preta, ano 2012, com registro de furto, dentro da casa abandonada e invadida por ele localizada na rua 8 do Loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli. Ele chegou a ser encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, mas acabou recebendo o benefício de responder ao processo de receptação em liberdade.