Catador de recicláveis ferido em acidente entre cavalo e automóvel

ANDRADINA – O catador de materiais recicláveis, Élcio Rivelino Ribeiro Lopes, de apelido “Cebim”, de 46 anos, residente no jardim Alvorada, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, além de trauma craniano, ao se envolver em acidente com o cavalo que conduzia na noite do último domingo (09), no cruzamento da Av. Rio Grande do Sul, com rua Presidente Vargas, bairro Feltrin. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando “Cebim” conduzia um cavalo pela rua Presidente Vargas, sentido centro/bairro e ao se aproximar do cruzamento com a citada avenida, o animal se assustou, entrando repentinamente naquela movimentada via, interceptando a trajetória do Fiat Vivace, dirigido pelo servidor público municipal, Aparecido da Silva Costa, o “Cidinho”, de 59 anos, que seguia sentido bairro/centro. Ele estava acompanhado da sograe com destino a uma igreja evangélica.

Com o susto, o cavalo jogou seu cavaleiro a alguns metros de altura, fazendo com que o homem caísse no asfalto, sofrendo as contusões e o trauma na cabeça, devido a batida contra o chão.

Por sua vez o cavalo foi atropelado pelo Uno, batendo o corpo contra o parabrisa dianteiro do veículo, quebrando-o, além de provocar amassamentos no capô, teto e paralamas. O animal sofreu uma forte pancada em uma das patas traseiras, mas não chegou a provocar fraturas.

A perícia foi acionada para comparecer ao local.