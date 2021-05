Motorista é preso por violência doméstica, invasão de domicílio e ameaça

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu no última dia 10, um motorista de 29 anos, acusado de violência doméstica, invasão de domicílio e ameaça, depois que ele ateou fogo no sofá da casa da ex-companheira, localizada Rua Yossef Neif Kassab, centro, por não aceitar o fim do relacionamento. Localizado em sua residência na cidade de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O fogo destruiu somente o sofá.

A prisão do acusado aconteceu na primeiro hora do dia 10, quando os PMs Sd PM Thainara e Sd PM Siqueira, foram acionados via COPOM – controle de Operações da Polícia Militar sobre incêndio em residência. Chegando ao local os policiais verificaram que o sofá da residência estava em chamas, tendo a equipe conseguido entrar na casa e, com auxílio de uma mangueira de água conseguiu apagar as chamas.

Em contato com familiares da vítima, ex-companheira do acusado, os policiais foram informados que o suposto autor do crime seria o motorista identificado apenas por “Davi”.

De posse dessas informações foi informado em rede de rádio quem seria o autor e a equipe do CGP 01 (Comando de Grupo Patrulha), com sgto PM Constantino e Cb PM Queiroz, conseguiu abordar o autor em sua residência na cidade de Andradina.

O acusado foi encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, onde o delegado de plantão Carlos Falsirolli, elaborou ocorrência de violência doméstica, incêndio, invasão de domicílio e ameaça, permanecendo Davi preso na carceragem à disposição da justiça.