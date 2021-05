Fiat Uno de pintor tem princípio de incêndio no bairro Benfica

ANDRADINA – Um defeito em uma mangueira (ressecamento), de alimentação de combustível é a causa mais provável para um princípio de incêndio ocorrido na manhã de sexta-feira (14), que destruiu parcialmente as partes plásticas do motor de um Fiat Uno pertencente a um pintor do bairro Benfica. Com a ajuda de moradores das imediações e motoristas que passavam pelo local, ele conseguiu apagar as chamas antes que tomassem conta de todo o veículo. A Polícia Militar nem chegou a ser acionada, apenas os bombeiros.

Segundo o pintor, depois de pegar um marmitex com intenção de ir almoçar na sua mãe, ele seguia normalmente pela rua Paraíba e virou à esquerda para acessar à rua Guaraçai, quando escutou um forte barulho vindo do motor e motociclistas que passaram por ele o avisaram que o veículo estava pegando fogo, porque estava saindo muita fumaça do local.

Ele parou no meio da rua Guaraçaí, quase já no cruzamento com a rua Alagoas, e correu atrás de baldes de água da vizinhança para poder apagar as chamas. Um outro rapaz conseguiu abrir o capô e isso possibilitou que todo o fogo fosse extinto.

Mesmo assim foram danificados a bateria, cabos e parte da rede elétrica, além do distribuidor. Ele agradeceu o empenho de todos e lamentou os prejuízos no veículo que está com ele há pelo menos 10 anos.