Irmãs de 15 e 17 anos detidas com Skank em ônibus na Rondon; Uma acaba apreendida

ANDRADINA – A Polícia Rodoviária deteve na última quarta-feira (05), duas irmãs de 15 e 17 anos, moradoras na cidade de Campo Grande/MS, depois de localizar na bolsa de uma delas 07 pacotes contendo Skank, a super maconha (Cannabis Sativa). Encaminhadas para o plantão policial, a de 15 anos assumiu a propriedade da droga, permanecendo apreendida a disposição da Vara da Infância e Juventude. A de 17 figurou como testemunha e foi liberada ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção da adolescente infratora aconteceu próximo das 17h, durante o desencadeamento da Operação Paz e Proteção, em fiscalização pela Rodovia Marechal Rondon (SP – 300), localizada no KM 631 (base do Pelotão de Andradina), quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um ônibus de linha interestadual e durante vistoria os policiais militares localizaram 07 pacotes contendo skank na bagagem da adolescente T. Y. M., de 15 anos, residente em Campo Grande/MS.

Ela estava acompanhada da irmã, também adolescente, T. K. M. F., 17 anos, que não tinha droga na bagagem.

T. Y. M., de 15 anos alegou que pegou a droga com um desconhecido em Campo Grande/MS e levaria para Belo Horizonte/MG, onde entregaria a outro desconhecido e receberia R$ 2.000,00 pelo transporte.

As adolescentes e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Plantão de Andradina.

Foi lavrado o auto de apreensão de adolescente na Delegacia de Plantão Andradina, onde a menor T. Y. M., permaneceu custodiada até realização de audiência com o Juízo da Vara da Infância e Juventude da referida Comarca. Sua irmã, T.K.F.M, foi ouvida e liberada.