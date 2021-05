Pai é preso pela Polícia Civil acusado de estuprar a filha de 4 anos

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Civil cumpriu na tarde do último sábado (08), mandado de prisão (MP), em caráter temporário, expedido pela Justiça da Comarca de Andradina, contra o podador de árvores R. M., o “Malinha”, acusado de estupro de vulnerável contra sua própria filha de apenas 4 anos. Encaminhado ao plantão policial de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto.

O pedido de prisão foi requerido pelo delegado Tadeu Aparecido Carvalho Coelho, responsável pela Delegacia de Polícias de Murutinga do Sul, depois de receber denúncia da mãe da criança, informando que a menina vinha reclamando de dores nos órgãos gênitas (vagina e anus), toda vez que ia tomar banho.

A Polícia Civil requereu então exame de corpo delito na criança e o resultado deu rompimento do hímen e laceração no esfíncter (Esfíncter é uma estrutura, geralmente um músculo de fibras circulares concêntricas dispostas em forma de anel, que controla o grau de amplitude de um determinado orifício). Isso pode ter sido causado pela introdução do dedo nos órgãos da criança.

Ao ser levado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, o acusado negou para reportagem que tivesse feito alguma coisa contra sua própria filha e tinha uma longa convivência com sua família. Diz não saber porque sua esposa está o acusando disso.

Depois de descobrir que o esposo estava cometendo esse tipo de crime contra sua filha, a ex-mulher, junto com as duas filhas, veio com a roupa do corpo para a casa de uma amiga em Andradina, porém, o acusado não satisfeito, foi até essa residência e queria obrigar a esposa a entregar a criança, o que, não foi aceito, bem como foi acionada a Polícia Militar. Não havia ainda Mandado de Prisão contra ele.

Ao ser concedido o Mandado de Prisão pela Justiça, o delegado Tadeu Carvalho e o policial civil André Gossler foram até Murutinga do Sul e o capturaram.

Agora a Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito, formar seu parecer e remetê-lo ao judiciário, que decidirá se oferece ou não denúncia contra o acusado.

AGRESSÃO

Uma informação que não pode ser confirmada pela reportagem dá conta de que ao entrar na carceragem, presos se revoltaram contra o tipo de crime que ele cometeu e o agrediram, sendo necessário seu encaminhamento até uma unidade de saúde para receber curativos.