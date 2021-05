Thiago Joanini responderá processo em liberdade após acidente com vítima fatal

NOVA INDEPENDÊNCIA – O agropecuarista Thiago Lopes Joanini, marido da ex-prefeita de Nova Independência, Thauana Duarte, ganhou da Justiça o direito de responder em liberdade ao processo pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção), embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, depois de se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na noite do último sábado, 08, na rodovia Integração, próximo do trevo de Tupi Paulista. Ele saiu em liberdade na noite de terça-feira (11).

A liminar foi conseguida pelo advogado Maurício Carneiro, que explicou à reportagem a dificuldade de se obter um HC – Habeas Corpus neste momento de pandemia, em que não há a possibilidade de pleitear isso presencialmente e só de maneira virtual. Segundo comentou Carneiro em entrevista via rede social, “conseguimos liminar em Habeas Corpus e ele deve ser posto em liberdade ainda hoje (terça-feira, quase a noite já)”. O advogado informou ainda que “não foi imposta nenhuma fiança pela liberdade de seu cliente”.

Thiago é filho dos ex-prefeitos de Nova Independência, Valdemir Joanini e Neusa Lopes Joanini.

O ACIDENTE

Na noite do último sábado, 08, próximo das 20h30, Thiago dirigia uma caminhonete GM S10, na cor branca, pela rodovia Integração (SP 563), sentido Dracena/Nova Independência e, quando se aproximava do trevo da cidade de Tupi Paulista, bateu violentamente na traseira de um veículo VW Gol, na cor preta, dirigido por A. N. O., 40 anos, residente na cidade de Três Lagoas/MS.

O Gol, que estava com defeito e com as luzes apagadas, era rebocado pelo Fiat Uno Mille, com a utilização de uma corda, conduzido por D. G. S., de Nova Independência. Com o impacto, o Gol foi imprensado entre a caminhonete e o Uno Mille foi lançado em uma ribanceira. Em seguida a S-10 tombou na pista. O condutor do Uno Mille , mesmo socorrido à Santa Casa de Tupi Paulista, não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Além da vítima fatal, outras quatro pessoas também foram socorridas com ferimentos leves, medicadas e liberadas em seguida para prestar depoimentos na Delegacia de Polícia de Tupi Paulista..

Policiais Rodoviários que atenderam a ocorrência ao chegarem ao local perceberam que Joanini exalava odor etílico, convidando-o ao teste do bafômetro, aferido 0,33 mg/l de ar alveolar expelido.

Outros policiais de Tupi Paulista que davam suporte ao policiamento rodoviário receberam informação que ele havia dispensado uma bolsa em um matagal ali próximo e ao verificarem o que era, localizaram dentro de uma bolsa de cor preta, uma pistola calibre ,380, devidamente registrada, porém, sem direito ao porte.

Encaminhado ao plantão da Delegacia de Tupi Paulista, foi indiciado pelos crimes de homicídio culposo (quando não há intenção de matar), na direção de veículo com agravante por estar em estado de embriaguez e porte ilegal de arma de fogo.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Ele aguardou na carceragem até o domingo (09), pela decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavírus. O juiz então havia convertido sua prisão em flagrante em preventiva, e seria encaminhado ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

O trabalho do advogado Maurício Carneiro conseguiu então, através de uma liminar requerida através de um HC – Habeas Corpus, que ele responde ao processo em liberdade. Não foi informado se o juiz colocou alguma condição para ele cumprir depois de solto.