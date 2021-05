Acidente entre duas motocicletas deixa dois feridos e uma vítima fatal

SÃO JOÃO DO PAU D’ÀLHO – Foi registrado no início da tarde de domingo (2), um acidente com vítima fatal na estrada Vicinal que liga Nova Guataporanga à São João João do Páu D’Álho.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Site JZ, uma Motocicleta pilotada por Robson José Lopes Barros de 41 anos, fazia o sentido Nova Guataporanga à São João João do Páu D’Álho, quando teve a frente interceptada por outra Moto que cruzou a pista e tinha o condutor e um garupa.

Com o impacto, Barros que é morador de São João João do Páu D’Álho, caiu ao solo sofrendo ferimentos considerados graves, foi socorrido e encaminhado para atendimento em unidade de saúde, porém não resistiu e veio a óbito.

Robson era casado, deixa a esposa e uma filha, era funcionário da Prefeitura Municipal, trabalhando como motorista de ônibus. Os dois jovens que estavam na outra Moto também sofreram diversos ferimentos, inclusive fraturas e também foram socorridos.

Trabalharam na ocorrência o Corpo de Bombeiros de Dracena, Polícia Militar de São João João do Páu D’Álho e Polícia Técnica.

Fonte: site JZ