Polícia Civil recupera diversos objetos furtados em valores que ultrapassam R$ 33 mil

MURUTINGA DO SUL – A Polícia Civil recuperou na última quinta-feira (27), em uma propriedade rural do Município de Murutinga do Sul, diversos produtos de furto que estavam escondidos, graças aos compartilhamentos nos Grupos de WhatsApp do Programa Vizinhança Solidária. Das suspeitas de haver várias vítimas, três delas já foram localizadas. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 33 mil. Tudo foi levado para a Delegacia de Polícia e os identificados, já foram devolvidos às vítimas.

As três vítimas já identificadas foram?

USINA SUCROALCOOLEIRA:

03 tampas de chapa expandida de 1.5×1.5m, valor: R$ 500,00 a unidade;

04 tubos de 50mm de 4 metros, valor R$ 100,00 a unidade;

03 tubos de 50 mm 1.5 metros, valor: R$ 50,00 a unidade;

01 rolo de lona geomembrana 2.5mm 40m, valor: R$ 9.600,00;

01 rolo de lona geomembrana 2.5mm 35m, valor: R$ 8.400,00;

01 rolo de lona geomembrana 2.5mm 25m, valor: R$ 6 mil;

01 rolo de lona geomembrana 2.5mm 15m, valor: R$ 3.600,00;

Valor total dos bens recuperados: R$ 29.650,00

VÍTIMA LOCALIZADA EM ANDRADINA:

01 roçadeira a gasolina, marca: Stihl, modelo: FS360, Valor: R$ 750,00

01 roçadeira elétrica, marca: Trapp, modelo: Master 700, Valor: R$ 150,00

Valor total: 900,00

VÍTIMA LOCALIZADA EM ANDRADINA.

01 balança de varão de até 150kg, Valor: R$ 100,00;

01 bomba d’água marca: Nauge, Valor: R$ 100,00

01 arco de pua, Valor: R$ 50,00;

01 chave de roda para trator, Valor: R$ 50,00;

01 colher de pedreiro, Valor: R$ 15,00;

04 bicos de cultivador, Valor: R$ 30,00 a unidade;

04 ferros de marcar gado, Valor: R$ 20,00 a unidade;

05 dobradiças de porteira, Valor: R$ 50,00 a unidade ;

01 galão de 50 litros de alumínio, Valor: R$ 250,00;

01 rolo de arame liso para cerca 15kg, Valor: R$ 200,00;

01 rolo de cordoalha 71,5kg, Valor: R$ 1.500,00;

Valor total: 2.715,00

Valor total recuperado R$ 33.265,00

MIL NOTICIAS/Agência