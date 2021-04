“Cáca” é preso pela PM furtando bateria de caminhão

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de quarta-feira (28), o desocupado Carlos Roberto da Cruz, o “Cáca”, de 36 anos, residente no bairro Barbarotto, depois de flagra-lo furtando a bateria de um caminhão. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A bateria foi recuperada pela Polícia Militar e devolvida ao proprietário. “Cáca” esteve preso por vários ambos por envolvimento em diversos furtos cometidos quando mais novo.

A prisão do acusado, bastante conhecido nos meios policiais, aconteceu durante patrulhamento pela área central de Andradina, por volta das 4 horas da manhã, quando os policiais Cb PM Andressa e Sd PM Guaranha, foram solicitados por um senhor informando que um indivíduo havia furtado a bateria do seu caminhão, que estava estacionado pela Rua Ceará cruzamento com a rua dom Bosco, centro, descrevendo ainda as vestes do indivíduo.

De posse das informações, os policiais militares, com apoio do CGP1 – Comando de Grupo Patrulha, com 1º Sgt PM Constantino e Cb PM Queiróz, Cb PM Teodoeo e Cb PM Wander, além de Cb PM Apolinário e Cb PM Ronaldo, iniciaram patrulhamento nas imediações e, pela rua Vereador Manoel Teixeira de Freitas, centro, avistaram uma pessoa com uma bicicleta, escondida atrás de um caminhão estacionado.

Quando os PMs desembarcarem para realizar a abordagem, o indivíduo se evadiu com a bicicleta e a bateria furtada, deitando-se atrás de uma árvore, tentando se esconder. A tentativa de se livrar do flagrante foi percebida pelos policias, sendo rapidamente abordado e detido.

Questionado sobre a denúncia, admitiu que havia furtado a bateria e relatou ainda que na fuga havia batido a cabeça no chão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a “Cáca”, morador da rua Santa Maria, na cohab Barbarotto, pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal.

Em contato com o proprietário do caminhão, ele prontamente reconheceu sua bateria furtada.

O indivíduo, a bateria recuperada e a vítima foram encaminhados à Delegacia Seccional, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, sendo a bateria devolvida à vítima e o indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.