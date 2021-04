Drive Thru de sábado começa a vacinar pessoas com 62 anos ou mais

ANDRADINA – No Drive Thru de sábado (1 de maio), Feriado do Dia do Trabalho, a equipe da Prefeitura de Andradina começa a vacinar pessoas com 62 anos ou mais. O drive thru acontece na sede da Secretaria de Saúde, na rua Silvio Shimizu, na confluência com a rua São Paulo, onde se pode receber a vacina sem sair do carro.

A vacina poderá ser recebida na semana que vem em um dos três postos de vacinação fixos instalados pela Secretaria de Saúde: No salão comunitário da Igreja Nossa Senhora das Graças, localizado no Centro; na CEI Maria Elizabeth Venturolli Pinese (Praça João Leite – na Vila Mineira) e na Emef “Josepha de Jesus Carreira”, no Bairro Benfica. Todos os postos fixos tem seu funcionamento das 8h00 às 14 horas.

Vacinação

Andradina já imunizou com pelo menos uma dose da vacina 11.625 pessoas, atingindo mais de 25% do público alvo da vacinação, que são 44.312 pessoas acima de 18 anos.

Outro número interessante é o de 6.618 pessoas que já tomaram as duas doses da vacina e no total já foram aplicadas 18.243 doses da vacina.