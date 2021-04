Homem é preso acusado de furtar chocolate de supermercado

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de terça-feira (27), o desocupado Fabiano de Souza, o “Guizu”, de 37 anos, acusado de furtar chocolate em um supermercado de Andradina, localizado na Rua Engenheiro Silvio Shimizu, no bairro Peliciari. Foi localizado ainda em seu bolso uma porção de maconha. Ele foi conduzido ao 2° Distrito Policial onde o delegado, Carlos Falsiroli, ratificou a prisão em flagrante.

A prisão do acusado, bastante conhecido nos meios policiais por crimes de furto e porte de arma, aconteceu quando o proprietário do estabelecimento comercial constatou que ele havia entrado no local e furtado alguns chocolates, sendo flagrado pelo circuito interno de câmeras existente no estabelecimento.

Logo após o ato ele fugiu tomando rumo ignorado. Toda ação foi flagrada pelo circuito interno de câmeras existente no estabelecimento.

O proprietário, ao sair na via pública, avistou uma viatura da Polícia Militar que patrulhava as imediações e rapidamente solicitou apoio, narrando o que havia ocorrido e passando as características do autor.

Equipes formadas pelo sargento PM Aguilera, cabos PM Galli, Silveira, Eduardo, Batista e soldado Wrrigley, passaram a patrulhar com objetivo de localizar o acusado, e em poucos instantes ele foi localizado e detido.

Durante a busca pessoal foi encontrada no bolso de sua bermuda uma porção de maconha (Cannabis Sativa). Indagado a respeito do furto, “Gueizu” admitiu o ato, mas declarou que já havia consumido o chocolate.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 2° Distrito Policial onde o delegado, Carlos Falsiroli, ratificou a prisão em flagrante. Além do furto, ele responderá pelo porte de entorpecente.