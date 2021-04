PM prende jovem com arma utilizada no roubo a Luna Gás

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde da última quinta-feira (22), o serviços gerais K. R. S., 18 anos, morador do loteamento Nova Canaã, anexo ao bairro Gasparelli, acusado de posse irregular de arma de fogo, depois de flagrado em sua casa com revólver marca Rossi, calibre 38, sem munição e sem numeração aparente. Encaminhado para o plantão policial, foi indiciado e permaneceu a disposição da justiça. A arma e cinco munições foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do jovem aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pela cidade Andradina, quando policiais militares da equipe com sargento PM Aguilera, cabos PMs Alécio e C. Santos, receberam informações de que a arma utilizada no roubo praticado no último dia 20, contra a empresa Luna Gás, estaria em poder de um indivíduo morador do bairro Nova Canaã.

Diante das informações robustas, os policiais militares deslocaram ao endereço do denunciado e fizeram contato o pai do indivíduo, que autorizou a entrada deles na residência.

Durante busca domiciliar, os policiais encontraram no alçapão do forro, um revólver marca Rossi, calibre 38, acabamento inox, tambor com capacidade para cinco cartuchos, porém, sem munição, coronha de madeira, sem numeração aparente, envolto em camiseta preta idêntica à usada pelo passageiro da moto no cometimento do crime de roubo.

Após breve questionamentos com o acusado, ele declarou que na data do roubo emprestou a arma para a dupla cometer o crime e logo depois estes a devolveram.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão pela prática de crime de Posse Irregular de Arma de Fogo, sendo K. R. S., conduzido ao plantão permanente, onde a delegada plantonista ratificou a voz de prisão dada, permanecendo o acusado recolhido, à disposição da justiça.